«Локомотив» — «Пари НН»: хозяева выигрывают после первого тайма

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«Локомотив» после первого тайма обыгрывает «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Дмитрий Воробьев. На 31-й минуте нижегородцы остались в меньшинстве — прямую красную карточку после просмотра видеоповтора получил Никита Каккоев.