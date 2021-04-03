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«Краснодар» — «Ахмат»: смотреть онлайн трансляцию матча

14:30
«Краснодар» — «Ахмат». Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» — «Ахмат». Фото ФК «Краснодар»

В субботу, 3 апреля, состоится матч 24-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Предыдущая встреча команд, в рамках 13-го тура РПЛ, завершилась победой грозненского клуба со счетом 2:0.

Следить за матчем «Краснодар» — «Ахмат» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Ахмат»

Краснодар — Ахмат

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