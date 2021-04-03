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«Ротор» — «Локомотив»: Крыховяк вывел гостей вперед

14:22
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«Локомотив» открыл счет в гостевом матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора». На 21-й минуте гол забил полузащитник Гжегож Крыховяк.

Ротор — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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