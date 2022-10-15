«Краснодар» — «Ахмат»: Олейников вывел гостей вперед на 90+5-й минуте
Нападающий «Ахмата» Иван Олейников вывел свою команду вперед в матче 13-го тура РПЛ против «Краснодара» — 3:2.
На 90+5-й минуте форвард забил ударом из-за пределов штрафной.
24-летний россиянин забил свой первый гол в РПЛ в карьере.
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|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
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|6
|2
|5
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|6
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|
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|12
|4
|5
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|12
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|
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|Факел
|13
|1
|8
|4
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|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
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|13
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30 тур
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
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|
Максим Ненахов
Локомотив
|6
|1
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