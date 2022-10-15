«Краснодар» — «Ахмат»: Олейников вывел гостей вперед на 90+5-й минуте

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Нападающий «Ахмата» Иван Олейников вывел свою команду вперед в матче 13-го тура РПЛ против «Краснодара» — 3:2.

На 90+5-й минуте форвард забил ударом из-за пределов штрафной.

24-летний россиянин забил свой первый гол в РПЛ в карьере.