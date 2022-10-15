«Динамо» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы команд

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Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Оренбурга» на матч 13-го тура РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Даса, Нгамале, Фомин, Кутицкий, Захарян, Смолов.

Запасные: Лещук, Купцов, Лесовой, Грулев, Макаров, Осокин, Сулаквелидзе, Гладышев, Лаксальт.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Аюпов, Капленко, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой.

Запасные: Гошев, Малых, Полуяхтов, Павловец, Стаматов, Титков, Оганесян, Ковалев, Башич, Марин, Воробев.

Матч «Динамо» — «Оренбург» пройдет в Москве. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.