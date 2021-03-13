Красич приехал на матч «Динамо» — «Спартак» и дал свой прогноз
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич дал свой прогноз на исход матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Спартак». 36-летний экс-футболист посетил встречу между московскими командами и пообщался с корреспондентом «СЭ».
— Приехал в Москву к друзьям на несколько дней, так совпало, что сегодня смог попасть на такой хороший матч. Хотел посмотреть на «Динамо» и «Спартак». Завтра планирую сходить на игру «Локо» и, возможно, останусь до ЦСКА — «Зенит». Всегда очень рад возвращаться в Россию.
На мой взгляд, с небольшим перевесом фаворитом можно назвать «Динамо». У них молодая и хорошая команда. Но самая лучшая команда для меня — ЦСКА. Это мой родной клуб! — сказал Красич в комментарии «СЭ».
(Севастиан Терлецкий)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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