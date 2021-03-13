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Красич приехал на матч «Динамо» — «Спартак» и дал свой прогноз

19:04
Милош Красич. Фото ПФК ЦСКА.
Милош Красич. Фото ПФК ЦСКА.
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Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич дал свой прогноз на исход матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Спартак». 36-летний экс-футболист посетил встречу между московскими командами и пообщался с корреспондентом «СЭ».

— Приехал в Москву к друзьям на несколько дней, так совпало, что сегодня смог попасть на такой хороший матч. Хотел посмотреть на «Динамо» и «Спартак». Завтра планирую сходить на игру «Локо» и, возможно, останусь до ЦСКА — «Зенит». Всегда очень рад возвращаться в Россию.

На мой взгляд, с небольшим перевесом фаворитом можно назвать «Динамо». У них молодая и хорошая команда. Но самая лучшая команда для меня — ЦСКА. Это мой родной клуб! — сказал Красич в комментарии «СЭ».

(Севастиан Терлецкий)

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