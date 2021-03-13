Семак объяснил, почему пенальти в матче с «Ахматом» бил Азмун, а не Дзюба
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (4:0) прокомментировал решение доверить бить пенальти Сердару Азмуну. В предыдущей игре с «Рубином» (1:2) Артем Дзюба не реализовал 11-метровый удар.
— Сложный первый тайм, — начал Семак. — Если сравнить с предыдущими матчами, то мы создали наименьшее число моментов. После забитого мяча игра раскрылась. Были отрезки, в которых мы теряли нити игры. Важно, что забили много.
— Почему пенальти бил Азмун? Теперь он — штатный пенальтист?
— Нет. Артем первый, Сердар — второй. И по внутреннему ощущению они должны были решить, кто будет бить пенальти.
— Азмун и Дзюба сами решали, кто будет пенальти?
— Совершенно верно.
(Гоша Чернов)
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