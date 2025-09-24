Ташуев — о Глушенкове: «В начале сезона у него была проблема в психологии»

Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в этом сезоне.

«Глушенков — сильный футболист. Наверное, в начале сезона у него была проблема в психологии, поэтому он потерял место в основе. Но Сергей Семак смог найти подход к Максиму. Дал ему понять, что он не является главным футболистом. Личности простыми не бывают. Главное — раскрыть потенциал Глушенкова», — сказал Ташуев «СЭ».

Глушенков в этом сезоне провел за «Зенит» 10 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.