Крал стал игроком «Спартака»
13:15
Полузащитник Алекс Крал стал игроком «Спартака», сообщает официальный Twitter клуба. Ранее он выступал за чешскую «Славию».
? V?tej, Алекс Крал#ВсеБудетКучеряво pic.twitter.com/CwkBMRJgUW— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 1, 2019
21-летний Крал провел за «Славию» в текущем сезоне 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро. Ранее была информация, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро.
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