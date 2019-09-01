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Крал стал игроком «Спартака»

13:15
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Полузащитник Алекс Крал стал игроком «Спартака», сообщает официальный Twitter клуба. Ранее он выступал за чешскую «Славию».

21-летний Крал провел за «Славию» в текущем сезоне 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро. Ранее была информация, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

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