Крал — о женщинах-арбитрах: «Главное, чтобы судили хорошо»
19:39
«Спартак» на своем официальном Youtube-канале провел трансляцию традиционной детской пресс-конференции. Дети спросили у полузащитника красно-белых Алекса Крала о его мнении по поводу женщин-арбитров.
— Мне не важно, кто судит: мужчина или женщина, — ответил Крал. — Главное, чтобы судили хорошо.
Москвичи с 22 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В текущем сезоне Крал провел 12 игр за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
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Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=Nu7Bx8Oqc0A&feature=youtu.be
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