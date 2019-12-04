«Спартак» на своем официальном Youtube-канале провел трансляцию традиционной детской пресс-конференции. Дети спросили у полузащитника красно-белых Алекса Крала о его мнении по поводу женщин-арбитров.

— Мне не важно, кто судит: мужчина или женщина, — ответил Крал. — Главное, чтобы судили хорошо.

Москвичи с 22 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В текущем сезоне Крал провел 12 игр за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

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