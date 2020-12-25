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Крал лучший в РПЛ по количеству точных передач

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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал стал лучшим в Тинькофф РПЛ по количествую точных передач, сообщает пресс-служба лиги.

22-летний чех за 19 матчей отдал 1060 точных передач. Помимо этого, в нынешнем сезоне на счету Крала 3 результативные передачи.

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