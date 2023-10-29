Костылев: «Раньше у нас тренерская школа была, а сейчас везут кого попало из других стран»

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев высказался о большом количестве легионеров в российском футболе.

«Учитывая обстановку, которая сейчас складывается с нашим футболом: что мы изолированы от международных соревнований. Раз мы не играем в еврокубках, зачем мы берем иностранцев? Что игроков, что тренеров. Нужно заниматься своим футболом. Мы потеряли все, что имели в Советском Союзе и начале нулевых. На данный момент практически нет качественных молодых российских тренеров. Раньше у нас целая тренерская школа была, как направление, а сейчас везут кого попало из других стран. Не должны же свое забывать все-таки», — цитирует Костылева Legalbet.

С сезона-2022/23 в РПЛ действует новый лимит на легионеров, позволяющий клубам иметь не более 13 иностранцев в заявке и не более восьми — на поле.