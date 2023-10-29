Смолов: «Постоянно переписываемся с Захаряном. Ему очень нравится в Испании»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал об общении с бывшим одноклубником Арсеном Захаряном, который перешел в «Реал Сосьедад».

«С Арсеном постоянно переписываемся. От болезни никто не застрахован. Но он уже дебютировал в Лиге чемпионов. У него впечатления положительные. Он очень рад, доволен. Мы все желаем ему удачи», — сказал Смолов.

Смолов также поделился мнением о трудностях, с которыми Захарян может столкнуться в Испании.

«Думаю, что все сложности связаны с тем, что в Испании мало кто говорит на английском. И Арсен плохо говорит. Разговоры глухого с немым», — добавил Смолов.

Захарян в летнее трансферное окно перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Он провел 6 матчей за испанский клуб, не отличившись результативными действиями.