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Корниленко высказался об отставке гендиректора «Крыльев Советов» Андреева

Алина Савинова
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко назвал заявление гендиректора самарского клуба Вадима Андреева об отставке в знак протеста против судейства в РПЛ эмоциональной реакцией.

«Вадим Юрьевич — квалифицированный менеджер, проводит большую работу в клубе, переживает за результат, как и все мы. У нас хороший, выстроенный рабочий процесс. Естественно, после тяжелых матчей и игры с «Пари НН» с совсем не объективным судейством эмоции взяли верх и он решил заявить о несправедливом отношении к команде. В конце сезона идет колоссальный стресс, нагрузка, и эмоции возобладали. Считаю, это реакция эмоциональная, но не безосновательная. Вадим Юрьевич защищает интересы клуба», — цитирует Корниленко Metaratings.ru.

24 апреля Андреев заявил, что подал в отставку с поста генерального директора «Крыльев Советов» из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России. Специалист занимал свой пост в «Крыльях» с мая 2021 года. После 24 туров РПЛ самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/kornilenko-vyskazalsya-o-reshenii-gendirektora-krylev-andreeva-podat-v-otstavku-iz-za-sudejstva/
Сергей Корниленко
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ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Торпедо М

 9 1 5
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Локомотив

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