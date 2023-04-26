Корниленко высказался об отставке гендиректора «Крыльев Советов» Андреева

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко назвал заявление гендиректора самарского клуба Вадима Андреева об отставке в знак протеста против судейства в РПЛ эмоциональной реакцией.

«Вадим Юрьевич — квалифицированный менеджер, проводит большую работу в клубе, переживает за результат, как и все мы. У нас хороший, выстроенный рабочий процесс. Естественно, после тяжелых матчей и игры с «Пари НН» с совсем не объективным судейством эмоции взяли верх и он решил заявить о несправедливом отношении к команде. В конце сезона идет колоссальный стресс, нагрузка, и эмоции возобладали. Считаю, это реакция эмоциональная, но не безосновательная. Вадим Юрьевич защищает интересы клуба», — цитирует Корниленко Metaratings.ru.

24 апреля Андреев заявил, что подал в отставку с поста генерального директора «Крыльев Советов» из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России. Специалист занимал свой пост в «Крыльях» с мая 2021 года. После 24 туров РПЛ самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.