Корниленко: «Рады, что Гарре остался в «Крыльях»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на интерес других клубов к полузащитнику команды Бенхамину Гарре.

«Да, были различные разговоры. Официального предложения в клуб так и не поступило, но движение вокруг Гарре было на протяжении всего трансферного окна. На текущий момент мы рады, что он с нами и 25 февраля приедет в расположение команды, как это заявлено на официальном сайте «Крыльев». Мы надеемся, что Гарре еще принесет нам много пользы», — цитирует Корниленко Metaratings.ru.

Гарре перешел в «Крылья Советов» в 2023 году. В составе самарского клуба полузащитник провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.