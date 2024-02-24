Мостовой оценил ситуацию Джикии в «Спартаке»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что думает о ситуации с Георгием Джикией. Он допустил, что защитник «Спартака» может оказаться в «Зените».

«Не уверен, что сам Джикия захочет остаться в «Спартаке» после всей этой истории с Абаскалем. Георгий — неплохой защитник. Думаю, в нем будут заинтересованы почти все клубы РПЛ. Почему Джикия, например, не может оказаться в «Зените»? Это вполне возможно. Бакаев же переходил недавно из «Спартака» в «Зенит», а он вообще воспитанник», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В этом сезоне футболист принял участие в девяти матчах в составе «Спартака» во всех турнирах. Контракт защитника истекает летом 2024 года.