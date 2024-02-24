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24 февраля, 14:07

Мостовой оценил ситуацию Джикии в «Спартаке»

Виктория Кравченко
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Футболист Георгий Джикия
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что думает о ситуации с Георгием Джикией. Он допустил, что защитник «Спартака» может оказаться в «Зените».

«Не уверен, что сам Джикия захочет остаться в «Спартаке» после всей этой истории с Абаскалем. Георгий — неплохой защитник. Думаю, в нем будут заинтересованы почти все клубы РПЛ. Почему Джикия, например, не может оказаться в «Зените»? Это вполне возможно. Бакаев же переходил недавно из «Спартака» в «Зенит», а он вообще воспитанник», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В этом сезоне футболист принял участие в девяти матчах в составе «Спартака» во всех турнирах. Контракт защитника истекает летом 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-a-pochemu-dzhikiya-ne-mozhet-okazat-sya-v-zenite-e-to-vozmozhno/
Александр Мостовой
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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