Чистяков: «Нобоа — суперфутболист, его ум и передачи не помешали бы «Сочи»

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков рассказал, что думает об уходе из команды полузащитника Кристиана Нобоа.

«Удивило, что ушел Нобоа — легенда не только «Сочи», но и всего российского футбола. Он — мастерюга. Понятно, что ему уже 38 лет, у него нет прежней интенсивности и объема работы, как раньше, но его ум и передачи команде не помешали бы. Кристиан — суперфутболист, поэтому я не удивлен его игре. Я только аплодирую таким футболистам и в целом спортсменам, которые играют на максимуме, пока могут. Значит, они любят и любили свое дело», — приводит «РБ Спорт» слова Чистякова.

Зимой 38-летний Нобоа покинул «Сочи» и вернулся в «Эмелек» на правах свободного агента. За сочинскую команду футболист выступал с 2019 года. До этого он играл за «Рубин», «Зенит», а ранее также был игроком «Динамо».