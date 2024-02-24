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24 февраля, 14:35

Чистяков: «Нобоа — суперфутболист, его ум и передачи не помешали бы «Сочи»

Алина Савинова
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Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков рассказал, что думает об уходе из команды полузащитника Кристиана Нобоа.

«Удивило, что ушел Нобоа — легенда не только «Сочи», но и всего российского футбола. Он — мастерюга. Понятно, что ему уже 38 лет, у него нет прежней интенсивности и объема работы, как раньше, но его ум и передачи команде не помешали бы. Кристиан — суперфутболист, поэтому я не удивлен его игре. Я только аплодирую таким футболистам и в целом спортсменам, которые играют на максимуме, пока могут. Значит, они любят и любили свое дело», — приводит «РБ Спорт» слова Чистякова.

Зимой 38-летний Нобоа покинул «Сочи» и вернулся в «Эмелек» на правах свободного агента. За сочинскую команду футболист выступал с 2019 года. До этого он играл за «Рубин», «Зенит», а ранее также был игроком «Динамо».

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Чистяков
Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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