Корниленко назвал причины успеха одного из лучших бомбардиров РПЛ Соболева

Экс-нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, вошедший в тренерский штаб самарского клуба, перечислил главные достоинства форварда самарцев Александра Соболева.

22-летний нападающий с 4 голами в 5 турах РПЛ делит первое место в гонке бомбардиров турнира с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой и форвардом «Ростова» Элдора Шомуродова.

— Он достаточного неплохо играл в Томскве, в ФНЛ, просто был неудачный период в Самаре из-за возраста и нестабильности, — рассказал в интервью клубному телевидению Корниленко. — А сейчас он здорово начал сезон, забил в первом туре чемпионата важные голы, почувствовал доверение тренера, партнеров, руководства, а для молодого футболиста самое важное — психология. Сейчас он чувствует себе увереннее, расслабленнее на поле и поэтому у него многое получается.