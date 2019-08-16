РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Корниленко назвал причины успеха одного из лучших бомбардиров РПЛ Соболева

16 августа 2019, 11:21
Теги:

Экс-нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, вошедший в тренерский штаб самарского клуба, перечислил главные достоинства форварда самарцев Александра Соболева.

22-летний нападающий с 4 голами в 5 турах РПЛ делит первое место в гонке бомбардиров турнира с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой и форвардом «Ростова» Элдора Шомуродова.

— Он достаточного неплохо играл в Томскве, в ФНЛ, просто был неудачный период в Самаре из-за возраста и нестабильности, — рассказал в интервью клубному телевидению Корниленко. — А сейчас он здорово начал сезон, забил в первом туре чемпионата важные голы, почувствовал доверение тренера, партнеров, руководства, а для молодого футболиста самое важное — психология. Сейчас он чувствует себе увереннее, расслабленнее на поле и поэтому у него многое получается.

Опрос

проголосовало: 8188
Все опросы
Каким должен быть лимит на легионеров в РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Динамо" – "Локо" и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир