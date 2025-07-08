«Коринтианс» может приобрести Виктора Са у «Краснодара»

Форвард «Краснодара» Виктор Са может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает журналист Луис Фабиани.

По сведениям источника, на 31-летний бразилец может перейти в «Коринтианс». Краснодарский клуб предложил бразильцам своего футболиста.

Виктор Са перешел в «Краснодар» из «Ботафого» в феврале 2024 года. В прошедшем сезоне вингер провел 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.