Иранский «Эстегляль» подпишет Ашурматова из «Рубина»

Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов продолжит карьеру в иранском «Эстегляле», сообщает Transfermarkt.

По сведениям источника, стороны уже согласовали переход 29-летнего узбекистанца. Сумма трансфера составит 500 тысяч евро.

В минувшем сезоне Ашурматов провел 21 матч, в которых заработал три желтые карточки.