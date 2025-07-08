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8 июля 2025, 09:30

Тюкавин надеется, что Карпин приведет «Динамо» к чемпионству

Камила Абдурахманова
корреспондент

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин надеется, что новый тренер команды Валерий Карпин приведет клуб к чемпионству.

«Оцениваю отлично, надеюсь, что Георгич поможет вывести нас на тот самый уровень, который ждут все наши болельщики, и приведет к чемпионству. Будем стараться, главное выполнять все требования, и все будет хорошо. Дисциплина сильно поменялась — в быту, в питании, в восстановлении и на поле. Много всего нового», — цитирует Тюкавина ТАСС.

Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня. Он будет совмещать работу в клубе и в сборной России.

Константин Тюкавин, воспитанник «Динамо», в прошлом сезоне в 22 матчах различных турниров забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи. Всего за «Динамо» 23-летний нападающий провел 151 матч, забил 48 мячей и отдал 29 голевых передач. В сборной России Тюкавин забил 1 мяч в 6 матчах. Контракт игрока с «Динамо» продлен до 2030 года.

Источник: ТАСС
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Валерий Карпин
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
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9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
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Мирлинд Даку

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 2
П
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Натан Гассама

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Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

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