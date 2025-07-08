Тюкавин надеется, что Карпин приведет «Динамо» к чемпионству

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин надеется, что новый тренер команды Валерий Карпин приведет клуб к чемпионству.

«Оцениваю отлично, надеюсь, что Георгич поможет вывести нас на тот самый уровень, который ждут все наши болельщики, и приведет к чемпионству. Будем стараться, главное выполнять все требования, и все будет хорошо. Дисциплина сильно поменялась — в быту, в питании, в восстановлении и на поле. Много всего нового», — цитирует Тюкавина ТАСС.

Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня. Он будет совмещать работу в клубе и в сборной России.

Константин Тюкавин, воспитанник «Динамо», в прошлом сезоне в 22 матчах различных турниров забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи. Всего за «Динамо» 23-летний нападающий провел 151 матч, забил 48 мячей и отдал 29 голевых передач. В сборной России Тюкавин забил 1 мяч в 6 матчах. Контракт игрока с «Динамо» продлен до 2030 года.