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Сегодня, 13:13

Кордоба заявил, что у «Краснодара» упал уровень игры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал игру команды в первой части сезона.

«Это нормальный процесс, иногда так бывает. У нас действительно упал уровень игры. Но это дало дополнительную мотивацию тем, кто пришел летом. Всем хотелось показать себя с лучшей стороны. Сейчас надеемся исправить ситуацию и завершить сезон как можно выше. Сторожук хотел разнообразия в атаке, а не просто вертикальные передачи? После шести лет игры в Бундеслиге я привык к такому стилю. Там во многих командах это в порядке вещей. Сложно изменить все в один момент. Здесь пришлось менять стиль и переходить в том числе к оборонительным действиям. Моя статистика? Всегда хочется больше. Но, повторюсь, в первой части сезона мы играли в более оборонительный футбол. Полагаю, причина в этом. Надеюсь, во второй части сезона статистика станет лучше», — приводит слова Кордобы «Чемпионат».

После 17 туров «Краснодар» занимает восьмую сточку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5003609-kordoba-ob-oseni-krasnodara-upal-uroven-my-igrali-v-bolee-oboronitelnyj-futbol.html
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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