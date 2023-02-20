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Сегодня, 13:26

Вратарь ЦСКА Тороп заявил, что Чалов очень умно двигается с мячом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал, кому из нападающих в команде противостоять наиболее трудно.

«Честно могу назвать Федю Чалова: он нападающий с головой, может обмануть, обыграть, хитро пробить, очень умно двигается с мячом. За счет него у меня есть в целом понимание игры нападающего. Но у меня не такой большой опыт, поэтому не было форварда, который меня бы выбешивал. Просто нравится смотреть за Федей, за Антоном Заболотным, за Яковлевым, за их движениями, чтобы предугадать и прочитать, когда им будут отдавать пас вразрез», — приводит слова Торопа «РБ Спорт».

На данный момент в составе ЦСКА есть два основных центральных нападающих — Федор Чалов и Антон Заболотный. Еще один армейский форвард Владислав Яковлев играет на правах аренды за «Нижний Новгород».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vratar-tsska-protiv-chalova-igrat-naimenee-komfortno-on-ochen-umno-dvigaetsya-s-myachom/
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