Селюк: «Гогуа подпишет контракт, но не с «Химками»
Селюк рассказал, что Гогуа не останется без клуба на вторую часть сезона
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что Седрик Гогуа не останется без клуба на вторую часть сезона.
«По Гогуа определенность должна появиться завтра, пока он еще с «Химками». Подпишет ли контракт с «Химками? Нет. Наоборот. Подпишет, но не с «Химками». Российский ли это будет клуб? Нет, не из России», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».
28-летний защитник Седрик Гогуа до сих пор находится на просмотре в «Химках», однако за считанные дни до закрытия трансферного окна в России контракт с ивуарийцем так и не подписан.
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|3
|40-18
|36
|
3
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|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
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|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
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|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
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|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
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|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
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|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
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|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
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Торпедо М
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|1
|2
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