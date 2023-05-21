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Сегодня, 19:02

Федотов — об удалении Роши: «Мне будет интересно, как они объяснят эту ситуацию»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что думает о матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

— Мы выглядел неплохо, переигрывали соперника по многим моментам, в том числе по количеству созданных моментов. Нужно было забить второй мяч, хотя бы при счете 1:1. А что происходило потом — мне уже сложно объяснять.

— Что скажете об удалении Роши?

— Есть судейская бригада, есть ВАР. Все есть! Как согласиться с этим решением?! Был неприличный жест со стороны одного футболиста, но его увидели только через паузу. Хотя там было все очевидно, судья был рядом. Вмешательство ВАР в такой эпизод даже не требовалось. Мне будет интересно, как они объяснят эту ситуацию.

— В последнее время мы отвыкли от такой аудитории. Не прибило ли это команду? Показалось, что не хватало агрессии.

— Не думаю, что это прибило. Как это не хватало агрессивности? Медина мог забить троечку, были подходы у Облякова, у Чалова. Эпизодов было выше крыши. Играли с достойной командой, но ни в чем не уступили. Но не хватило реализации, — заявил Федотов.

На 66-й минуте главный судья матча Сергей Карасев удалил нападающего красно-белых Александра Соболева и игрока армейцев Виллиана Рошу.

После этого матча ЦСКА остался на 2-м месте в таблице РПЛ (54 очков), «Спартак» поднялся на 3-ю позицию (53 балла).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
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Спартак

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