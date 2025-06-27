Семин — о Батракове: «Он разумный парень, у него своя голова»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил прогресс полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в минувшем сезоне.
«У него своя головы есть, он разумный парень. Знает, как себя вести. Знает, как двигаться», — сказал Семин «СЭ».
20-летний Батраков стал обладателем награды лучшему молодому футболисту сезона на премии «Winline Герои РПЛ-2024/25». В прошедшем сезоне он провел 29 матчей в чемпионате России, забив 14 голов и сделав 7 результативных передач.
