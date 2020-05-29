Конюхов покидает «Крылья Советов», клуб не стал продлевать контракт с вратарем

«Крылья Советов» не стали продлевать контракт с вратарем Евгением Конюховым, сообщается на официальном сайте самарского клуба.

33-летний голкипер покинет команду на правах свободного агента. Конюхов выступал за «Крылья» с 2014 года. В сезоне-2019/20 вратарь 9 раз попадал в заявку команды на матчи чемпионата России, однако ни разу не появился на поле. Конюхову принадлежит рекордная сухая серия в ФНЛ, которая длилась 1448 минут.

— Жаль покидать «Крылья Советов» на такой ноте, но я благодарен тому времени и тем моментам, что со мной произошли в Самаре, — приводит пресс-служба клуба слова Конюхова. — Яркие победы, поучительные поражения, незабываемая атмосфера на стадионах, рождение детей, рекорд... Почти 100 матчей за большой клуб «Крылья Советов» дорогого стоят. Спасибо неравнодушным болельщикам, городу на Волге, клубу за эти важные 6 футбольных лет в моей карьере. Желаю успехов, роста и процветания!