5 августа, 08:30

Тюкавин — о Китае: «Не думал, что будет так классно. Необычное — рынок. Запахи не совсем прикольные»

Константин Белов
Корреспондент

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал о поездке в Китай.

В Китае ты посетил много разных локаций. Что больше всего запомнилось?

Я, честно, даже не думал, что будет так классно. И вообще не предполагал, что когда-то смогу в Китае так просто погулять, на экскурсии походить.

Одно из ярких впечатлений завод, машина, на которой мы ездили. Посмотрели, как создаются автомобили, всякие детали, как работает цех. Было интересно понаблюдать за тем, как роботы собирают машины, все очень технологично и качественно. Из самого необычного, наверное, рынок. Он у них своеобразный. Запахи не совсем прикольные, можно так сказать (улыбается). На днях сходили на китайский традиционный ужин. Попробовали хот-пот (традиционный китайский способ приготовления блюд мяса, рыбы и морепродуктов. Прим. «СЭ»). Очень интересно.

Что бы привез из Китая?

Отсюда многие берут чай. Наверное, его бы только.

Полное интервью Тюкавина читайте на сайте «СЭ».

Константин Тюкавин с&nbsp;женой Аленой в&nbsp;Китае.Константин Тюкавин: «Хотелось бы поиграть в Испании. Но сначала исполнить мечту динамовцев»

Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
  • Borg-se

    посетил много разных локаций ===== Много разных мест.

    05.08.2025

    • Тюкавин назвал медиаактивность частью работы футболиста: «Ее тоже надо делать»

    Тюкавин — после поездки в Китай: «Думаю, хорошо, что не приняли решение переходить в азиатскую конфедерацию»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

