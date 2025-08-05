Тюкавин — о Китае: «Не думал, что будет так классно. Необычное — рынок. Запахи не совсем прикольные»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал о поездке в Китай.

— В Китае ты посетил много разных локаций. Что больше всего запомнилось?

— Я, честно, даже не думал, что будет так классно. И вообще не предполагал, что когда-то смогу в Китае так просто погулять, на экскурсии походить.

Одно из ярких впечатлений — завод, машина, на которой мы ездили. Посмотрели, как создаются автомобили, всякие детали, как работает цех. Было интересно понаблюдать за тем, как роботы собирают машины, — все очень технологично и качественно. Из самого необычного, наверное, рынок. Он у них своеобразный. Запахи не совсем прикольные, можно так сказать (улыбается). На днях сходили на китайский традиционный ужин. Попробовали хот-пот (традиционный китайский способ приготовления блюд — мяса, рыбы и морепродуктов. — Прим. «СЭ»). Очень интересно.

— Что бы привез из Китая?

— Отсюда многие берут чай. Наверное, его бы только.

