5 августа, 08:45

Тюкавин — после поездки в Китай: «Думаю, хорошо, что не приняли решение переходить в азиатскую конфедерацию»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» высказался о несостоявшемся переходе российского футбола в азиатскую конфедерацию.

— В Китае было 40 градусов, жаркая погода, длинные переезды. В контексте возможного перехода РФС в Азию сказалось бы это на уровне футбола?

— Да ко всему привыкаешь. И к погоде бы привыкли. Но, думаю, хорошо, что не приняли решение переходить в азиатскую конфедерацию. Всех это устроило. Никто вроде не возмущался. Сейчас ждем решения ФИФА и УЕФА. Надеюсь, что скоро с нас снимут все ограничения.

С февраля 2022 года российские команды отстранены от официальных турниров ФИФА и УЕФА.

Константин Тюкавин с&nbsp;женой Аленой в&nbsp;Китае.Константин Тюкавин: «Хотелось бы поиграть в Испании. Но сначала исполнить мечту динамовцев»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • kamrad.andrey76

    Футболисты такие забавные Лунтики. Тут эскалация с каждым днём нарастает, а он про снятие ограничений

    05.08.2025

  • александр Тарасов

    А вас кто-то туда звал?

    05.08.2025

  • shafir07

    То то Слуцкий спал с лица)

    05.08.2025

    • Тюкавин — о Китае: «Не думал, что будет так классно. Необычное — рынок. Запахи не совсем прикольные»

    Тюкавин: «Мечтаю проверить свой уровень, встретиться с сильнейшими клубами, сборными»
