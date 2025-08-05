Тюкавин — после поездки в Китай: «Думаю, хорошо, что не приняли решение переходить в азиатскую конфедерацию»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» высказался о несостоявшемся переходе российского футбола в азиатскую конфедерацию.

— В Китае было 40 градусов, жаркая погода, длинные переезды. В контексте возможного перехода РФС в Азию сказалось бы это на уровне футбола?

— Да ко всему привыкаешь. И к погоде бы привыкли. Но, думаю, хорошо, что не приняли решение переходить в азиатскую конфедерацию. Всех это устроило. Никто вроде не возмущался. Сейчас ждем решения ФИФА и УЕФА. Надеюсь, что скоро с нас снимут все ограничения.

С февраля 2022 года российские команды отстранены от официальных турниров ФИФА и УЕФА.

