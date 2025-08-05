Тюкавин: «Мечтаю проверить свой уровень, встретиться с сильнейшими клубами, сборными»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своей цели.

— Я бы очень хотел поиграть с европейскими командами не только на сборах, но и в официальных матчах. Можно сказать, мечтаю об этом — проверить свой уровень, встретиться с сильнейшими клубами, сборными.

— Недавно вы в Москве победили «Партизан», который в квалификации Лиги Европы обыграл украинскую «Александрию» со счетом 6:0. Можно ли на фоне сербского клуба судить об уровне «Динамо»?

— Сложно. Все-таки самая объективная оценка — официальные матчи. Хотя и товарищеские встречи тоже интересно, — сказал Тюкавин «СЭ».

С февраля 2022 года российские команды отстранены от официальных турниров ФИФА и УЕФА.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.