5 августа, 09:00

Тюкавин: «Мечтаю проверить свой уровень, встретиться с сильнейшими клубами, сборными»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Тюкавин.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своей цели.

— Я бы очень хотел поиграть с европейскими командами не только на сборах, но и в официальных матчах. Можно сказать, мечтаю об этом — проверить свой уровень, встретиться с сильнейшими клубами, сборными.

— Недавно вы в Москве победили «Партизан», который в квалификации Лиги Европы обыграл украинскую «Александрию» со счетом 6:0. Можно ли на фоне сербского клуба судить об уровне «Динамо»?

— Сложно. Все-таки самая объективная оценка — официальные матчи. Хотя и товарищеские встречи тоже интересно, — сказал Тюкавин «СЭ».

С февраля 2022 года российские команды отстранены от официальных турниров ФИФА и УЕФА.

Константин Тюкавин с&nbsp;женой Аленой в&nbsp;Китае.Константин Тюкавин: «Хотелось бы поиграть в Испании. Но сначала исполнить мечту динамовцев»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

  • pupkin-221

    Тюкавин: «Мечтаю проверить свой уровень, встретиться с сильнейшими клубами, сборными» - Куба, Зимбабве и КНДР !!! :laughing::laughing::laughing:

    05.08.2025

  • chimega

    Каждый здравомыслящий человек осознаёт свой профессиональный уровень и без проверки. Здесь больше бы подошло слово "сравнить" )

    05.08.2025

  • Slim Tallers

    Есть специально для таких мечт Игры Сильнейших. Каждый год там можно встречаться с такими же мечтателями и выяснять,кто сильнее в нашей Галактике.

    05.08.2025

  • esdenev

    05.08.2025

  • Топотун

    Сильнейшие сборные это Иордания.

    05.08.2025

  • 1~18

    Костя, посмотри интервью Валеры Смолову там все ясно разьясненно про уровень наших футболистов))

    05.08.2025

  • Кабанчик

    Мечтать не вредно, но какой -нибудь Лас Пальмас мог бы подписать Тюкавина, если не дороже 10 млн. Это реалии.

    05.08.2025

  • Fun_furick

    Костя, давай чемпионами становитесь и уезжай в Реал)) Любой Реал))

    05.08.2025

  • инок

    Константин Тюкавин после встречи с европейскими командами не на сборах, а в официальных матчах: "Ну и что мы могли сделать, если у них на фланге играл не Денисов?"))

    05.08.2025

  • 199

    Приятно видеть пищевик внизу. К нему бы ещё бакланы подтялись и телята с неграми-вообще кайф!

    05.08.2025

  • Millwall82

    ну какой спортсмен без амбиций, это херовый спортсмен. Потому все правильно, только травматичность его несколько пугает. Может получится второй Захарян, тот с больничных не вылезает. А ведь это ЛаЛига, далеко не самая жесткая лига по травмам.

    05.08.2025

  • imperiasporta

    Если вспомнить времена Мостового, Онопка и т.д. ,тогда зарплаты были 2-3 тыс.боксёров ( $ ). Так тогда эти люди поле грызли, чтобы уехать в Европу на зарплату побольше. Пришли такие как Гинер и искусствено подняли зарплаты этим дормаедам !! Кому они нужны в Европе? Да ещё и с такими зарплатами

    05.08.2025

  • Mick Shelby

    А ты и так встречаешься с сильнейшими клубами и сборными. Даже побеждаете. А вот в других странах тебе делать нечего. Там наши более сильные игроки не всегда попадают в основной состав.

    05.08.2025

  • imperiasporta

    Как хочется, чтобы эти пешеходы коментарии читали ! Думаю на следующий день завершат они с футболом ! А насчёт его мечты, Костя лучше не надо,обосрешся ведь ты там !!

    05.08.2025

  • imperiasporta

    Попантоватся только могут они !

    05.08.2025

  • игорь осипов

    Твой уровень это Урал

    05.08.2025

  • analytica

    Мечты, мечты...

    05.08.2025

  • Valekka

    Какой уровень? Один удачный сезон в средней Лиге?! Вот когда 17 летний бразилец стоит на рынке 20 лямов,а продают за 61(Эстеван)-это уровень! Кто из РПЛ показал уровень,перейдя в Европу? Только Хвича-и тот не россиянин! Это "журналисты",вроде Микели делают из вас мастеров : то ли за плату,то ли по глупости. Пришёл Деметрадзе в Аланию во втором круге РПЛ и забил 15 голов,а вследующем полном сезоне 29,итого 44!!!!!!!! гола за 1,5 сезона! Можешь такой"уровень" показать.Хотя,думаю,после такой травмы о каком-то "уровне" вообще не приходится говорить!!!

    05.08.2025

    • Тюкавин — после поездки в Китай: «Думаю, хорошо, что не приняли решение переходить в азиатскую конфедерацию»

    Тюкавин — об Овечкине: «Иногда вспоминает ту игру против «Амкала», когда он вышел на разминку и через две минуты задохнулся»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

