Тюкавин — об Овечкине: «Иногда вспоминает ту игру против «Амкала», когда он вышел на разминку и через две минуты задохнулся»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал об общении с российским хоккеистом Александром Овечкиным.

— Ты часто сидишь с Овечкиным в VIP-ложе, плюс он недавно был в раздевалке команды. О чем говорите?

— Например, как он проводит отпуск, чем занимается. Обсуждаем футбол — во время матчей спрашивает о каких-то деталях. Иногда вспоминает ту игру против «Амкала», когда он вышел на разминку и через две минуты задохнулся. Говорит, было очень тяжело. Саше нравится футбол, он динамовец, болеет за «Динамо». Мы только рады тому, что он приходит к нам на игры, поддерживает нас.

— В сети завирусилось твое фото с сыном Кокорина. На фоне сидел Овечкин с пивом.

— Да, видел, что это фото везде разлетелось (смеется). Так получилось, что я разговаривал с Александром, подошел сын Кокорина Майкл, попросил фото. Я люблю детей, стараюсь никогда не отказывать.

