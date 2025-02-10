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10 февраля 2025, 15:40

Генич — о Соболеве: «Задача Семака — донести до Саши, что он должен играть не так, как хотел и мог себе позволить в «Спартаке»

Комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева.

«У Семака другие мотивы по Александру Соболеву. Первоначальной задачей является не то, чтобы он забивал, а встроить его в игру. Голы — лишь приятный бонус. Семаку важно, чтобы он был в нужном месте в нужное время, был в створе, чтобы он правильно участвовал в комбинационной игре. Задача —донести до Соболева, что он должен играть не так, как хотел и мог себе позволить в «Спартаке». С этим пока проблемы. Здорово, что он начал забивать в предсезонных матчах, да. Но обратите внимание: он не сильно радуется, у него нет чувства удовлетворенности от своей игры. Если смотреть саму игру, то проблемы очевидны. Он находится совсем без мяча. Семака скорее это напрягает, а не его результативность», — сказал Генич «СЭ».

В августе 2024 года нападающий перешел из «Спартака» в «Зенит». Он забил 2 гола в 5 матчах Кубка России и ни одного в 11 играх РПЛ в этом сезоне.

Дарик Агаларов

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Александр Соболев
Константин Генич
Сергей Семак
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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