Генич — о Соболеве: «Задача Семака — донести до Саши, что он должен играть не так, как хотел и мог себе позволить в «Спартаке»

Комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева.

«У Семака другие мотивы по Александру Соболеву. Первоначальной задачей является не то, чтобы он забивал, а встроить его в игру. Голы — лишь приятный бонус. Семаку важно, чтобы он был в нужном месте в нужное время, был в створе, чтобы он правильно участвовал в комбинационной игре. Задача —донести до Соболева, что он должен играть не так, как хотел и мог себе позволить в «Спартаке». С этим пока проблемы. Здорово, что он начал забивать в предсезонных матчах, да. Но обратите внимание: он не сильно радуется, у него нет чувства удовлетворенности от своей игры. Если смотреть саму игру, то проблемы очевидны. Он находится совсем без мяча. Семака скорее это напрягает, а не его результативность», — сказал Генич «СЭ».

В августе 2024 года нападающий перешел из «Спартака» в «Зенит». Он забил 2 гола в 5 матчах Кубка России и ни одного в 11 играх РПЛ в этом сезоне.

Дарик Агаларов