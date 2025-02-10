«Зенит» не связывался с агентом защитника «Фенербахче» Мимовича по возможной аренде

Агент защитника «Фенербахче» Огнена Мимовича Зоран Павлович в разговоре с «СЭ» опроверг информацию об аренде футболиста в «Зенит» до конца сезона.

— Верны ли сообщения о возможной аренде Мимовича в «Зенит»?

— У меня нет такой информации. Со мной никто не связывался. Могу сказать точно, что Мимович сейчас находится в Стамбуле, а я — в Белграде, — сказал Павлович «СЭ».

Ранее журналист Эртан Сюзгун сообщил, что правый защитник «Фенербахче» Огнен Мимович может перейти в «Зенит»: к футболисту проявляет интерес неназванный клуб из России.

В январе 2025 года 20-летний Мимович стал игроком «Фенербахче», перейдя из «Црвены Звезды» за 6,7 миллиона евро. В этом сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость сербского футболиста составляет 4 миллиона евро.