Кузьмичев: «Переход Сильянова в другой клуб на сегодня маловероятен»

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова, поделился мнением о будущем своего клиента.

«На сегодня переход в другой клуб очень маловероятен, Александр сейчас спокойно готовится к сезону. Понятно, что это рынок и произойти может все что угодно, но пока никаких активностей нет. Исключать ничего нельзя, но, как я понимаю, у «Локомотива» сейчас нет ни с кем договоренностей по Сильянову», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

В этом сезоне Сильянов провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отдал 1 результативную передачу.

Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.