Шоумен Галыгин — о сериале «Мама, мы — ЦСКА!»: «Не только фанатскому движению, но и обычным зрителям интересна закулисная жизнь таких больших клубов»

Известный актер и шоумен Вадим Галыгин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о сериале про армейский клуб под названием «Мама, мы — ЦСКА!».

«Я был в курсе, что фильм снимается. Считаю, что создание такого рода продукта — это очень полезно. Всем, не только фанатскому движению, но и обычным зрителям, интересна закулисная жизнь таких серьезных, больших клубов. ЦСКА — это огромная семья. Я был давно осведомлен. То есть приглашали меня не сообщением поздней ночью: «Алло, спишь?». Действительно, хотел попасть и интересно было посмотреть, что получилось. Я смотрел большое количество таких фильмов про европейские клубы. Но у них это поставленная история, у нас не так часто. Но надо начинать. И радостно, что люди из ЦСКА взялись за это. Я пришел оценить их невероятный труд и подчеркнуть для себя что-то новое о большом, великом клубе», — сказал Галыгин «СЭ».

12 февраля в кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ сериала «Мама, мы — ЦСКА!». Букмекерская компания FONBET выступила партнером документального фильма и мероприятия.

Дарик Агаларов