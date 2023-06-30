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Сегодня, 12:40

Константин Дзюба сменил Эдуарда Сафонова на посту спортивного директора «Рубина»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Как и сообщал «СЭ», исполнительный директор «Рубина» Константин Дзюба занял пост спортивного директора клуба.

О назначении Дзюбы объявил официальный сайт «Рубина».

Эдуард Сафонов, ранее занимавший должность спортивного директора, покинул клуб по состоянию здоровья, сообщила пресс-служба казанцев. Он работал в «Рубине» с января этого года.

Источник: https://t.me/fcrk1958/13651
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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