Новым спортивным директором «Рубина» может стать Константин Дзюба

По информации «СЭ», новым спортивным директором «Рубина» может стать Константин Дзюба, который с 2019 года работает в клубе в должности исполнительного директора.

Ранее «СЭ» сообщал, что Эдуард Сафонов покинет пост спортивного директора из-за разных взглядов на селекцию с главным тренером Рашидом Рахимовым.

Сафонов был назначен на этот пост в январе 2023 года, перейдя в «Рубин» из «Кубани». Ранее в РПЛ он работал в «Оренбурге» и «Тамбове».