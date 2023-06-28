Новым спортивным директором «Рубина» может стать Константин Дзюба
По информации «СЭ», новым спортивным директором «Рубина» может стать Константин Дзюба, который с 2019 года работает в клубе в должности исполнительного директора.
Ранее «СЭ» сообщал, что Эдуард Сафонов покинет пост спортивного директора из-за разных взглядов на селекцию с главным тренером Рашидом Рахимовым.
Сафонов был назначен на этот пост в январе 2023 года, перейдя в «Рубин» из «Кубани». Ранее в РПЛ он работал в «Оренбурге» и «Тамбове».
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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