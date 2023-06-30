В «Лацио» опровергли слухи об интересе к Хлусевичу из «Спартака»
Спортивный директор итальянского «Лацио» Анджело Фабиани прокомментировал новость об интересе к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.
Сообщалось, что итальянский клуб хочет арендовать футболиста с правом выкупа.
«Мы не заинтересованы в Хлусевиче», — заявил Фабиани Sport24.
В минувшем сезоне 22-летний футболист провел за «Спартак» 35 матчей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.
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