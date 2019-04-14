Кононов - о ситуации с Гулиевым: "Думаю, наказание позитивно отразится на Аязе"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Ростова" высказался по поводу ситуации с полузащитником Аязом Гулиевым. Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин сломал нос гражданину США Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного инцидента.

Спортсмен, находившийся за рулем автомобиля, не остановился на пешеходном переходе, после чего его машина задела американца. Затем между ними началась драка, при этом Гулиев утверждает, что конфликт случился по вине иностранца – тот якобы ударил по автомобилю.

– Как на ваше личное настроение и на настроение команды повлияла история с Гулиевым? – вопрос Кононову в предматчевом интервью на канале "Матч премьер".

– Личное настроение и командное, конечно неприятное. Клуб принял решение, есть определенное наказание, которое, я думаю, позитивно отразится в первую очередь на самом Аязе.

12 апреля "Спартак" выступил с официальным заявлением, где объявил, что применит дисциплинарные санкции в отношении Гулиева. Сам россиянин позже извинился перед клубом, болельщиками и пострадавшим.

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