Гогниев прокомментировал замену Глушакова в матче «Химок» с «Динамо»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал, почему решил заменить полузащитника Дениса Глушакова в матче 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6).

— Прокомментируйте замену Глушакова.

— Глушаков — такой же футболист, как и все остальные. Это решение тренера. Я не просто так самоутверждаюсь. Он очень сильный футболист, был когда-то игроком сборной, но мы живем здесь и сейчас, нужно не просто имя. Нужно каждому футболисту делать здесь и сейчас. Реакция Дениса была немножко неадекватной, неправильной. Я в праве поменять кого угодно в любой момент. Я не ошибся с заменой, Казанцев хорошо вышел. Мне нужны мотивированные футболисты, с горящими глазами. Вот ты один гол пропускаешь, а ты 14 матчей проиграешь, тяжело возвращаться. Но мы будем только сильней.

В первом тайме главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил Дениса Глушакова, показывая игроку на выход в раздевалку и крича: «Домой!» Затем, после свистка на перерыв, Гогниев был удален за споры с судьей.