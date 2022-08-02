Комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» высказался о возможном уходе Леонида Федуна из «Спартака».

— Всем уже очевидно, что Федун уходит из «Спартака»?

— Слушай, уже почти 20 лет он с клубом... Пора. Последние сезоны были совсем тяжелые, учитывая влияние Заремы.

— Федун в «Спартаке» — это...

— На самом деле, это треш. Да, он построил стадион. Да, они стали чемпионами. Да, он преобразил академию. Люди, который находятся внутри «Спартака» или около него, скажут, что он сделал именно для клуба очень много. Но болельщик, который не вникает в детали, скажет: «Это фуфло какое-то». А правда — она, наверное, во всем этом.

Федун заслужил благодарность за развитие клуба. А укор заслужил за то, как вел дела вокруг команды.

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.

Федун владеет «Спартаком» с 2004 года. За это время команда один раз становилась чемпионом России, выиграла один Кубок и Суперкубок страны.