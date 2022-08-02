Журавель: «Предложил бы Германа Ткаченко на пост гендира «Спартака»

Комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» рассказал, кого он видит в качестве руководителя «Спартака».

— Кого ты видишь в «Спартаке» в качестве управленца, когда Федун уйдет?

— Может быть, из обоймы уже вылетел Герман Ткаченко, который 10 лет назад делал «Анжи». Но, мне кажется, что набор знаний, понимание футбола и его процессов у него очень есть.

Понятно, что важно быть в обойме. Герман, который углубился в свои дела, уже, наверное, в ней не состоит.

— Но ты бы предложил Ткаченко генеральным директором?

— Я бы предложил, но понимаю, что это вряд ли случится. Мне кажется, он не дореализовал себя в качестве топ-менеджера. У него был проект «Крылья», когда он был еще совсем молод. У него был проект «Анжи», любят вспоминать, что он якобы просто заработал на этом, но ничего не сделал. Но команда была прекрасная и переговоры он вел виртуозно. Кого-то третьего большого проекта в его жизни не хватает.

26 июля появилась информация о том, что Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.

Федун владеет «Спартаком» с 2004 года. За это время команда один раз становилась чемпионом России, выиграла один Кубок и Суперкубок страны.