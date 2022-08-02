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Журавель: «Предложил бы Германа Ткаченко на пост гендира «Спартака»

Комментатор Журавель рассказал, кого он видит в качестве руководителя «Спартака»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» рассказал, кого он видит в качестве руководителя «Спартака».

— Кого ты видишь в «Спартаке» в качестве управленца, когда Федун уйдет?

— Может быть, из обоймы уже вылетел Герман Ткаченко, который 10 лет назад делал «Анжи». Но, мне кажется, что набор знаний, понимание футбола и его процессов у него очень есть.

Понятно, что важно быть в обойме. Герман, который углубился в свои дела, уже, наверное, в ней не состоит.

— Но ты бы предложил Ткаченко генеральным директором?

— Я бы предложил, но понимаю, что это вряд ли случится. Мне кажется, он не дореализовал себя в качестве топ-менеджера. У него был проект «Крылья», когда он был еще совсем молод. У него был проект «Анжи», любят вспоминать, что он якобы просто заработал на этом, но ничего не сделал. Но команда была прекрасная и переговоры он вел виртуозно. Кого-то третьего большого проекта в его жизни не хватает.

26 июля появилась информация о том, что Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.

Федун владеет «Спартаком» с 2004 года. За это время команда один раз становилась чемпионом России, выиграла один Кубок и Суперкубок страны.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Герман Ткаченко
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Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
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 - : -
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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