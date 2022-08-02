Журавель: «Я был редким оптимистом, когда назначили Абаскаля в «Спартак»

Комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Я был редким оптимистом, когда назначили Абаскаля в «Спартак». В момент, когда его назначили, мы делали шоу. Помню, что Радимов во время рекламной паузы достал телефон, погуглил и просто пополам сложился от смеха. И сторис Мостового, и все нытье: «кого вы позвали»... Я тогда подумал, что это интересный вариант. Но точно авантюрный и рискованный. У Абаскаля приличный набор футбольных знаний, ему было нужно где-то их применить. Появился такой неожиданный вариант. Он перезагрузил команду, придумал новые роли игрокам. Пока это работает и дает каждому футболисту серьезный импульс. «Спартак» круто смотрится. Правда, пока против слабых команд, конечно», — сказал Журавель.

Испанец возглавил московский клуб 10 июня. После трех туров «Спартак» занимает второе место в РПЛ, набрав семь очков.