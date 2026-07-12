Шнякин: «Один руководитель «Спартака» мне сказал, что клубу надо почистить карму и нормально прощаться с людьми»

Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин поделился с «СЭ» мнением о работе «Спартака» на трансферном рынке.

«Спартак» довольно аккуратно и точечно сейчас работает. Красно-белые пытаются ограничить себя от лишнего хейта. Клуб научился расставаться с футболистами. Мне кое-кто из руководителей говорил, что надо почистить карму и научиться нормально прощаться с людьми. «Спартак» сейчас работает в этом направлении и хочет выстроить команду. Без лишних резких шагов. Красно-белые хотят бороться за трофей, а не за внимание в медиа», — сказал Шнякин «СЭ».

«Спартак» в сезоне-2025/26 выиграл Кубок России и занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны с 52 очками.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» заплатит 5 миллионов евро за трансфер защитника «Алавеса» Виктора Парады.