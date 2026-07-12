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12 июля, 16:39

Шнякин: «Один руководитель «Спартака» мне сказал, что клубу надо почистить карму и нормально прощаться с людьми»

Дарик Агаларов

Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин поделился с «СЭ» мнением о работе «Спартака» на трансферном рынке.

«Спартак» довольно аккуратно и точечно сейчас работает. Красно-белые пытаются ограничить себя от лишнего хейта. Клуб научился расставаться с футболистами. Мне кое-кто из руководителей говорил, что надо почистить карму и научиться нормально прощаться с людьми. «Спартак» сейчас работает в этом направлении и хочет выстроить команду. Без лишних резких шагов. Красно-белые хотят бороться за трофей, а не за внимание в медиа», — сказал Шнякин «СЭ».

«Спартак» в сезоне-2025/26 выиграл Кубок России и занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны с 52 очками.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» заплатит 5 миллионов евро за трансфер защитника «Алавеса» Виктора Парады.

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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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