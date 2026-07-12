Шнякин: «Один руководитель «Спартака» мне сказал, что клубу надо почистить карму и нормально прощаться с людьми»
Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин поделился с «СЭ» мнением о работе «Спартака» на трансферном рынке.
«Спартак» довольно аккуратно и точечно сейчас работает. Красно-белые пытаются ограничить себя от лишнего хейта. Клуб научился расставаться с футболистами. Мне кое-кто из руководителей говорил, что надо почистить карму и научиться нормально прощаться с людьми. «Спартак» сейчас работает в этом направлении и хочет выстроить команду. Без лишних резких шагов. Красно-белые хотят бороться за трофей, а не за внимание в медиа», — сказал Шнякин «СЭ».
«Спартак» в сезоне-2025/26 выиграл Кубок России и занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны с 52 очками.
Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» заплатит 5 миллионов евро за трансфер защитника «Алавеса» Виктора Парады.
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1
|Зенит
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2
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -