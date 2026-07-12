Гурцкая о слухах про Батракова в «ПСЖ»: «С каждым днем вероятность, что он останется, все больше»

Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил «СЭ» на вопрос о шансах полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова перейти в «ПСЖ» этим летом.

«Какие-то разговоры ходили, но в конце выяснилось, что это больше делали медиа, чем действительно был интерес со стороны «ПСЖ». Мне кажется, с каждым днем ближе к старту чемпионата вероятность все больше, что он останется. И это пойдет ему только на пользу», — сказал Гурцкая «СЭ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за команду во всех турнирах.

В конце мая появилась информация о том, что 21-летний россиянин близок к переходу в «ПСЖ». В начале июля стало известно, что парижский клуб рассматривал возможность покупки футболиста, но отказался от этой идеи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 28 миллионов евро.