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Сегодня, 10:45

Орлов — о втором месте «Зенита»: «Клуб так и не нашел замены Малкому и Кузяеву»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Форвард «Зенита» Иван Сергеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил, что российские игроки «Зенита» могли выступить лучше в первой части чемпионата.

— Главный вывод по игре «Зенита» осенью — клуб не нашел полноценных замен Малкому и Кузяеву. Отсюда спады, второе место по итогам этой части чемпионат.

Думаю, питерцы совершат приобретения зимой, это же очевидно. К сожалению, российские футболисты не оправдали ожиданий. Круговой в последнее время стал чаще выходить на поле, но с Дугласом Сантосом его сравнивать сложно. Даниилу не хватает техники работы с мячом. Он много ошибается. Причем даже когда не находится под прессингом, давлением соперника. Сколько передач чужому... Против «Пари НН» не убедил и Мостовой. Да, он пропустил часть чемпионата из-за травмы и пока не может выйти на свой прежний уровень. В прошлом чемпионате Андрей, конечно, был интереснее.

Ну и совсем почему-то потерялся Иван Сергеев. Забил всего 5 голов в РПЛ. Для такой команды, как «Зенит», это, безусловно, мало. Вендел — центральный полузащитник, забил на гол меньше. Разве можно сравнить КПД Сергеева с результативностью Кассьерры? У колумбийца 14 мячей в 16 играх. Если продолжит в том же духе весной, может выйти на очень приличный показатель. В общем, пока Сергеев не впечатляет.

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Никита Кривцов после гола в ворота ЦСКА. «Краснодар» заслуженно лидирует. Лучший игрок РПЛ? Вендел и Промес". Орлов — о 18-м туре РПЛ

Андрей Мостовой
Данил Круговой
Иван Сергеев
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 1 : 0
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 0 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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