Орлов — о втором месте «Зенита»: «Клуб так и не нашел замены Малкому и Кузяеву»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил, что российские игроки «Зенита» могли выступить лучше в первой части чемпионата.

— Главный вывод по игре «Зенита» осенью — клуб не нашел полноценных замен Малкому и Кузяеву. Отсюда спады, второе место по итогам этой части чемпионат.

Думаю, питерцы совершат приобретения зимой, это же очевидно. К сожалению, российские футболисты не оправдали ожиданий. Круговой в последнее время стал чаще выходить на поле, но с Дугласом Сантосом его сравнивать сложно. Даниилу не хватает техники работы с мячом. Он много ошибается. Причем даже когда не находится под прессингом, давлением соперника. Сколько передач чужому... Против «Пари НН» не убедил и Мостовой. Да, он пропустил часть чемпионата из-за травмы и пока не может выйти на свой прежний уровень. В прошлом чемпионате Андрей, конечно, был интереснее.

Ну и совсем почему-то потерялся Иван Сергеев. Забил всего 5 голов в РПЛ. Для такой команды, как «Зенит», это, безусловно, мало. Вендел — центральный полузащитник, забил на гол меньше. Разве можно сравнить КПД Сергеева с результативностью Кассьерры? У колумбийца 14 мячей в 16 играх. Если продолжит в том же духе весной, может выйти на очень приличный показатель. В общем, пока Сергеев не впечатляет.