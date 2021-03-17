Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выразил недовольство организацией матча 23-го тура Тинькофф-РПЛ «Ротор» — «Ростов» (0:4). Игра началась с задержкой, а из-за трех консультаций арбитра с ВАР в первом тайме было сыграно 55 минут. Из-за позднего окончания встречи с задержкой началась игра ЦСКА — «Зенит», которая стояла в расписании «Матч ТВ» сразу же после матча в Волгограде.

«А в Волгограде есть человек, который мог дать отмашку командам на выход на поле?! Почему задержали на 5 (!) минут начало матча? — написал Черданцев в Telegram-канале. — Не знали, что их показывают по центральному каналу в кои-то веки? Что после этого большущий матч, трансляцию и начало которого задержали на 10 (!) минут!!! Это как?! Не говоря уже о том, что одна задержка порождает другую — сыпется сетка вещания канала. А просто дело в том, что команды в Волгограде вышли на игру на пять минут позже».

Трансляция матча ЦСКА — «Зенит»