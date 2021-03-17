В Италии сообщают, что Фонсека не заинтересован в работе со «Спартаком»

«Спартак» продолжает поиски нового главного тренера, который начал бы работать с командой с начала следующего сезона. Одним из кандидатов был главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, но специалист не намерен покидать Италию ради работы в России, утверждает Tuttomercatoweb.

Московский клуб сделал предложение специалисту, но тот ответил отказом. Фонсека рассчитывает остаться в «Роме»: его контракт будет автоматически продлен, если команда попадет в зону Лиги чемпионов.

Ранее появлялась информация, что 48-летний специалист хочет получать в России около 5 млн евро в год. По неофициальным данным, сейчас тренер зарабатывает в Роме более 2 млн, примерно столько же он получал в донецком «Шахтере».

Паулу Фонсека возглавляет «Рому» с 2019 года, в прошлом сезоне занял с командой 5-е место в серии А. На данный момент «Рома» идет на 6-м месте, которое не дает путевку в Лигу чемпионов.

Напомним, что нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско уже объявил, что не будет продлевать контракт с клубом и покинет Россию после окончания сезона.