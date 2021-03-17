«Зенит» о матче с ЦСКА: «Дождались»
20:20
Пресс-служба «Зенита» в клубном Twitter опубликовала сообщение, касающееся задержки начала матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА. Это произошло из-за того, что в Волгограде затянулся матч «Ротор» — «Ростов» (0:4).
«Дождались», — говорится в сообщении.
Дождались! ?? #ЦСКАЗенит— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 17, 2021
Причиной задержки стала прямая трансляция на федеральном канале «Матч ТВ». Игра должна была стартовать в 20.00, через несколько минут после окончания игры «Ротор» — «Ростов», которую транслировали по «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Однако в первом тайме встречи команды отыграли 55 минут из-за того, что главный арбитр Кирилл Левников трижды консультировался с ВАР при принятии решений.
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