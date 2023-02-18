Генич: «Дзюбе и Смольникову 68 лет на двоих. Это не сходится с курсом «Локомотива» на омоложение»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в «Локомотив».

«Когда появился вариант с Дзюбой, я думаю, к нему обратились: «Помоги вот на этот срок». Я не знаю, что должно произойти, чтобы он остался в «Локомотиве». Просто это не сходится с изначальной позицией клуба, с курсом на омоложение.

Пришли люди, которые декларируют, что берут молодых, все это продвигалось в массы. И тут — бац: Дзюба и Смольников. 34 года обоим — 68 на двоих. Сразу думаешь: «Наверное, на сборах что-то пошло не так». Наверное, Галактионов увидел, что забивать некому. Вот команда обыграла «Сочи» 2:0, забил молодой Раков и еще кто-то из молодых. Значит, некому забивать, нужен какой-то бомбардир. Верят, что Дзюба поможет. Думаю, свои 4-5 в такой команде, как «Локомотив», с такими флангами, он точно забьет. Переход резонансный, плюс подоплека, что первый официальный матч — со «Спартаком». Не знаю, в какой он форме, хватит ли ему этого срока, чтобы подготовиться с остальными, но интрига по-своему хороша. Зачем Смольников — вообще не понимаю. Может, они только в пакете шли?" - рассуждал Генич «СЭ».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.