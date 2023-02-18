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Генич: «Дзюбе и Смольникову 68 лет на двоих. Это не сходится с курсом «Локомотива» на омоложение»

Генич высказался о переходе Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в «Локомотив».

«Когда появился вариант с Дзюбой, я думаю, к нему обратились: «Помоги вот на этот срок». Я не знаю, что должно произойти, чтобы он остался в «Локомотиве». Просто это не сходится с изначальной позицией клуба, с курсом на омоложение.

Пришли люди, которые декларируют, что берут молодых, все это продвигалось в массы. И тут — бац: Дзюба и Смольников. 34 года обоим — 68 на двоих. Сразу думаешь: «Наверное, на сборах что-то пошло не так». Наверное, Галактионов увидел, что забивать некому. Вот команда обыграла «Сочи» 2:0, забил молодой Раков и еще кто-то из молодых. Значит, некому забивать, нужен какой-то бомбардир. Верят, что Дзюба поможет. Думаю, свои 4-5 в такой команде, как «Локомотив», с такими флангами, он точно забьет. Переход резонансный, плюс подоплека, что первый официальный матч — со «Спартаком». Не знаю, в какой он форме, хватит ли ему этого срока, чтобы подготовиться с остальными, но интрига по-своему хороша. Зачем Смольников — вообще не понимаю. Может, они только в пакете шли?" - рассуждал Генич «СЭ».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Артем Дзюба. Спасет ли Дзюба «Локо»? «Спартак» побьется с «Зенитом»? В чем Карпин сильнее Черчесова? Отвечает Константин Генич
Артем Дзюба
Игорь Смольников
ФК Локомотив (Москва)
Константин Генич
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Краснодар

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Олег Дмитриев

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